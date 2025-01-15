Спецпредставитель президента РФ рассказал о вложениях Вьетнама в малый бизнес России

Основная часть инвестиций Вьетнама в России приходится на малый бизнес, например, в рестораны. Об этом 15 января рассказал «Известиям» спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
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