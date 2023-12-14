Прогноз курса валют на ближайшие месяцы и данные на 14 декабря 2023 года Евгения КомароваНеустанно колеблются финансовые волны, и эксперты продолжают предостерегать от возможных изменений в курсе доллара к рублю в ближайшие месяцы.