БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Сергей Потемкин
    Да ладно ныть. Запад по работе с собственным народом опережает нас на несколько шагов. Можете посмотреть на из пример..."Вечный зов"- пре...
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    Сергей, прежде чем писать что-то, хотя бы прочитайте внимательно, что комментируете. А еще лучше - изучите вопрос. Гд...ВСЁ ОЧЕНЬ ХИТРО. ...

Афганистан рискует вновь стать жертвой американской игры

Афганистан рискует вновь стать жертвой американской игры

Несколько дней назад официальное, хоть и до сих пор не признанное международным сообществом правительство талибов (запрещено в РФ), обратилось к ряду стран, в частности к Саудовской Аравии, вернуть сотрудников дипломатических ведомств в Кабул.

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