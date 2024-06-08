«В Кремле могут открывать шампанское. Путин получил подарок от Байдена» – «ЗН»

При нынешней администрации США Украина никогда не сможет стать членом Североатлантического альянса. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели», обратившее внимание на сделанное за пять недель до юбилейного саммита НАТО «несколько путаное, но тем не менее однозначное заявление» президента США Джо Байдена.