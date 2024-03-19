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Как растут некоторые фрукты и овощи: необычные факты о привычных продуктах

Как растут некоторые фрукты и овощи: необычные факты о привычных продуктах

Ананасы, оливки, спаржа, клюква и арахис — эти продукты давно стали неотъемлемой частью нашего праздничного или просто обеденного стола, а в случае с клюквой — еще и полезного «лекарства» для поднятия иммунитета в зимний период.

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