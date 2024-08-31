Оказывается аисты изменяют своим самкам с капустой

Чтобы избавиться раз и навсегда от страшной, но навязчивой со своими проблемами подруги жены, достаточно спросить жену вскользь: - А где наша Светка, с шикарной аппетитной попкой? Лену в классе одинаково ненавидели и мальчики, и девочки, потому что у нее у первой выросли и грудь, и усы.