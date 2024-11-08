Могилевского назначили представителем в совете по научному сотрудничеству

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил заместителя министра науки и высшего образования Константина Могилевского представителем РФ в Межгосударственном совете по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.