Ольга Чернокоз: Устойчивый – неустойчивый 2021 год

Закончился 2021 г. Начался 2022-й. Смена одного года на другой именно в конце декабря – вещь условная, но за то время, что существует традиция празднования Нового года зимой, наш мозг привык подводить некоторые итоги года с появлением первого снега.
Закончился 2021 г. Начался 2022-й. Смена одного года на другой именно в конце декабря – вещь условная, но за то время, что существует традиция празднования Нового года зимой, наш мозг привык подводить некоторые итоги года с появлением первого снега.
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