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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йовица Арсич после победы над «Самарой»: «До раскрытия нашего потенциала еще далеко»

« Енисей » одержал домашнюю победу над «Самарой» со счетом 91:70 в матче Единой лиги ВТБ. Главный тренер красноярской команды Йовица Арсич подвел итоги встречи на пресс-конференции.

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