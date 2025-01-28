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Друг Яниса Тиммы стремится разрушить карьеру Анны Седоковой

Друг Яниса Тиммы стремится разрушить карьеру Анны Седоковой

Прошлый декабрь оказался непоправимо трагичным для певицы Анны Седоковой. Ее бывший супруг, латвийский баскетболист Янис Тимма, покончил жизнь самоубийством.

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