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Две условные судимости, потеря 200 миллионов и восемь дней в гробу: как Павел Деревянко женился перед 50-летием

Две условные судимости, потеря 200 миллионов и восемь дней в гробу: как Павел Деревянко женился перед 50-летием

К своим 50 годам актер Павел Деревянко успел сыграть десятки ролей — от императора до авантюриста, но его собственная жизнь часто оказывалась круче любого кино.

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