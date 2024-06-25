Открыт «переломный момент» в таянии полярных ледников

Игнорирование этого механизма может привести к неточным прогнозам повышения уровня моря Новое исследование, проведенное учеными Британской антарктической службы, выявило ранее неизвестный механизм таяния ледников, который может существенно ускорить повышение уровня моря.
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