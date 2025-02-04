Крупнейшие бизнес-лоббисты выдвинули предложения по либерализации миграционного законодательства

Маразматика Шохина давно пора посадить на кол. И всю эту гоп-компанию: РСПП, «Деловая Россия» и «Опора России».

Татьяна Кибишева

Какая это "Деловая Россия" и "Опора России"? Это ворюги, мздоимцы, коррупционеры, взяточники, предатели и вообще продажные рожи вместе с их главами, которых давно пора посадить до конца жизни за их разрушительную деятельность в государстве!!!!!!!!