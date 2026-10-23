Более пяти тысяч человек посетили мероприятия проекта «Севастополь. Музыка Победы».В 2026 году проект, в центре которого была реконструкция церемонии «Вечерней зори» русской армии и флота, реализовали на пяти ключевых площадках Севастополя.
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