Миронов жёстко раскритиковал коллег после скандала с Бастрыкиным: "Лапки сложили, головку склонили"

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Царьград

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Единая Россия не спала, ей просто плевать на то, что творят эти зверьки в нашей стране, плевать на людей и хорошо бы ещё поживиться на страданиях и горестях народа
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13 час.

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