Овечкин врезался головой в штангу, забил первый гол и установил исторический рекорд

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в сезоне-2023/24 и достиг отметки в 823 гола в карьере, сократив отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 71 шайбы.