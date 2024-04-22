Песков пообещал проверить сообщение о письме президента Швейцарии Путину

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал проверить информацию о том, что президент Швейцарии Виола Амхерд направила президенту РФ Владимиру Путину письмо вскоре после его переизбрания.
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