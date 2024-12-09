⚡️🇺🇦 Боевик ВСУ демонстрирует окровавленный бронежилет и поврежденное оружие, после встречи с российским снарядом💥 ➖Владелец этого снаряжения вряд ли уцелел💀 #ВСУ #Украина #Бронежилет #ЗСУ.
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⚡️🇺🇦 Боевик ВСУ демонстрирует окровавленный бронежилет и поврежденное оружие, после встречи с российским снарядом💥 ➖Владелец этого снаряжения вряд ли уцелел💀 #ВСУ #Украина #Бронежилет #ЗСУ.
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