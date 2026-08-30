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Царьград

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Минцифры России выделит 80 млн рублей на новые сервисы для животных

Минцифры России выделит 80 млн рублей на новые сервисы для животных

Министерство цифрового развития внедрит новый сервис для устройства животных из приютов. Программа охватит 102 региона и станет доступна с середины ноября.

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