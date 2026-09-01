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Когда встанет на крыло малая авиация России

Когда встанет на крыло малая авиация России

Авиационная промышленность для Минпромторга - это то самое стратегическое направление, которое у всех на виду, и спрос по нему особенный.

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