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NBC News: Джейми Фоксу кинули стаканом в лицо в его день рождения

NBC News: Джейми Фоксу кинули стаканом в лицо в его день рождения

Неизвестный кинул стакан в лицо актеру Джейми Фоксу, который известен по главным ролям в фильмах "Джанго освобожденный" и "Рэй", когда тот праздновал свой день рождения в одном из ресторанов города Беверли-Хиллз.

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