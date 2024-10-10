Отказал даже Мадонне: Экс-супруга Майкла Джексона Лиза Пресли обнародовала интимные факты о певце

Дочь Элвиса Пресли Лиза рассказала об интимной жизни Майкла Джексона Опубликованы мемуары единственной дочери Элвиса Пресли Лизы, в которых она рассказывает шокирующие подробности жизни с Майклом Джексоном.
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