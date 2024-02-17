Инженеру светит тюремный срок за кражу технологий беспилотников

В 2018 году ФБР инициировало расследование в отношении бывшего инженера Apple Сяолана Чжана, который был обвинен в краже коммерческой тайны, связанной с технологией беспилотных автомобилей компании, известной как Project Titan.
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