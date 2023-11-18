Почему украинцы снова начали защищать русский язык Елена ВайленкоНедавно на территории Украины вспыхнул новый спор вокруг русского языка, и его центром оказалась Ирина Фарион, известная своими языковыми провокациями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии