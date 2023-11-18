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Почему украинцы снова начали защищать русский язык

Почему украинцы снова начали защищать русский язык

Почему украинцы снова начали защищать русский язык Елена ВайленкоНедавно на территории Украины вспыхнул новый спор вокруг русского языка, и его центром оказалась Ирина Фарион, известная своими языковыми провокациями.

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Комментарии
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александр муравьев
Хотят чтобы Россия опять взяла к себе на содержание. Нет уж. Умерла так умерла.
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