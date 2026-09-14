Все ли белые кошки глухие: ветеринар Ващенко о связи слуха и цвета глаз

У кошек с таким окрасом действительно есть нюансы, связанные со здоровьем. Однако это касается далеко не всех белых красавиц.
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