Успешная 21-летняя девушка, скорее всего, не заинтересуется скуфом 40+

у успешной 21 летней девушки брак мыслится только по любви, и любовь к профессии и будущей независимости вполне может пересилить желание иметь семью ,по крайней мере, сейчас. Интерес к 40-летнему мужчине может быть временным увлечением, не больше.И дело не в деньгах,а в том, что разница в возрасте - это не арифметика, а разные представления о мире и образ жизни.

при огромной любви к себе и любви работы на дядю никакой мужчина ей не нужен))они не вписываются в ее цели. вот бабло нужно, для реализации этих целей.

Владимир Алтайцев

Какая ложь вся эта писанина - "В 23 года повышение до руководителя отдела HR проектов, обретение статуса замужней женщины и первая ипотека. В 24 – погашенная ипотека и первый""" Это какие же деньги надо зашибать, чтобы за год погасить ипотеку? ""Сейчас мне 38. А 2 года назад мы с мужем решили выйти на самовольную пенсию, т.к. накоплений и пассивного дохода хватит на полное обеспечение своей семьи и родителей, учитывая форс-мажоры." Да неужто за 12 лет можно заработать на всю оставшуюся жизнь? Ей 38, а жить ещё лет 40. Да кто поверит в этот бред?