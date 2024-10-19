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  • Виктор Белогорцев
    да на хуй это бабьё развороченое нужноКак изменились же...
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    Какая  ложь вся  эта  писанина -  "В 23 года повышение до руководителя отдела HR проектов, обретение статуса замужней...Успешная 21-летня...
  • Владимир Соколов
    при огромной любви к себе и любви работы на дядю никакой мужчина ей не нужен))они не вписываются в ее цели. вот бабло...Успешная 21-летня...

Успешная 21-летняя девушка, скорее всего, не заинтересуется скуфом 40+

Успешная 21-летняя девушка, скорее всего, не заинтересуется скуфом 40+

Добрый день, Морена Морана. С недавних пор стала Вашей подписчицей.

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Комментарии
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Ирина52
у успешной 21 летней девушки брак мыслится только по любви, и любовь к профессии и будущей независимости вполне может пересилить желание иметь семью ,по крайней мере, сейчас. Интерес к 40-летнему мужчине может быть временным увлечением, не больше.И дело не в деньгах,а в том, что разница в возрасте - это не арифметика, а разные  представления о мире и образ жизни.
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15 час.
Владимир Соколов
при огромной любви к себе и любви работы на дядю никакой мужчина ей не нужен))они не вписываются в ее цели. вот бабло нужно, для реализации этих целей.
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15 час.
Владимир Алтайцев
Какая  ложь вся  эта  писанина -  &quot;В 23 года повышение до руководителя отдела HR проектов, обретение статуса замужней женщины и первая ипотека. В 24 – погашенная ипотека и первый&quot;&quot;&quot; Это  какие  же  деньги  надо зашибать, чтобы  за  год погасить ипотеку? &quot;&quot;Сейчас мне 38. А 2 года назад мы с мужем решили выйти на самовольную пенсию, т.к. накоплений и пассивного дохода хватит на полное обеспечение своей семьи и родителей, учитывая форс-мажоры.&quot;  Да  неужто  за  12  лет можно заработать  на всю  оставшуюся  жизнь? Ей  38, а  жить  ещё  лет  40. Да кто поверит  в этот бред?
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10 час.

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