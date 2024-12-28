Нестор Шуфрич: Трамп обвинил украинские власти в коррупции

Kyiv Post пишет, что в команде Трампа настаивают на аудите оказания помощи США на предмет коррупции в закупке и производстве оружия, строительстве фортификационных сооружений и обеспечении военных нужд и расходов из бюджета, на которые были выделены миллиарды долларов США.
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