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Игрок "Рубина" Самошников осудил фанатов, которые потребовали увольнения Слуцкого

Игрок "Рубина" Самошников осудил фанатов, которые потребовали увольнения Слуцкого

Игрок казанского "Рубина" Илья Самошников прокомментировал действия фанатов клуба, который во время матча Первой лиги против тульского "Арсенала" (1:2) скандировали призывы уволить Леонида Слуцкого с поста тренера команды, передает "Матч ТВ".

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