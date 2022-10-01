Игрок "Рубина" Самошников осудил фанатов, которые потребовали увольнения Слуцкого

Игрок казанского "Рубина" Илья Самошников прокомментировал действия фанатов клуба, который во время матча Первой лиги против тульского "Арсенала" (1:2) скандировали призывы уволить Леонида Слуцкого с поста тренера команды, передает "Матч ТВ".