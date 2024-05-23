УЕФА решил продлить и расширить свой эксперимент

Европейский футбольный союз (УЕФА) в среду принял решение продлить и расширить эксперимент по возвращению трибун в европейские клубные соревнования, который проводится с сезона-2022/2023 во Франции, Германии и Англии, а затем в Италии и Испании.
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