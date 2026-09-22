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Конец доминирования танка Т-90С: индийский конкурент FRCV разорвал шаблоны

Конец доминирования танка Т-90С: индийский конкурент FRCV разорвал шаблоны

Индийский танк будущего превзошёл российский аналог по одному неожиданному показателю: речь идёт вовсе не о бронировании или огневой мощи .

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