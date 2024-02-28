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Парламентская газета

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Россия займется военным освоением космоса

Россия займется военным освоением космоса

Военное освоение космоса, Арктики и Мирового океана, строительство новых логистических и транспортных маршрутов, которым не будет аналогов в мире, развитие «зеленых» энергетики и сельского хозяйства — такой технологический и научный рывок должна совершить Россия в ближайшие шесть лет.

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