В штабе «Единой России» на выборах в МГД обсудили новые проекты поддержки бойцов СВО

В зону СВО на этой неделе отправляется 25-й гуманитарный конвой «Единой России» АГН «Москва» 13 августа сообщило о том, что новые проекты, направленные на поддержку бойцов специальной военной операции (СВО) и мирных жителей новых регионов РФ, обсудили в общественном штабе «Единой России».