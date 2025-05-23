В Киеве испугались последствий запусков беспилотников по России

Депутат Рады Дмитрук назвал запуски дронов ВСУ по России суицидальным шоу Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал «суицидальным шоу» запуски беспилотников по территории России.
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