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Алаудинов: ВСУ планировали захватить Курскую АЭС к 11 августа

Алаудинов: ВСУ планировали захватить Курскую АЭС к 11 августа

Получены материалы по операции украинских войскВСУ 11 августа должны были захватить Курскую АЭС, заявил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

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