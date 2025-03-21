Зеленский заявил о "смерти туризма в Крыму" - ответ Минэкономразвития РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Крым — одно из самых популярных туристических направлений в России, только в 2024 году в гостиницах Крыма были размещены 2,4 миллиона туристов, регион активно пользуется мерами господдержки, так в Минэкономразвития отреагировали на слова Владимира Зеленского … .