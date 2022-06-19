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Зинченко интересен «Эвертону». «Ман Сити» продаст защитника в случае покупки Кукурельи

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко интересен «Эвертону». 25-летний игрок сборной Украины может перейти в мерсисайдский клуб, если «горожане» подпишут защитника «Брайтона» Марка Кукурелью, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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