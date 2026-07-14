Сказка о «братском народе»

В том, что украинский блогер Киевстонер зарабатывал в России на русских и при этом готовил здесь теракты (сам он уверяет, что его подставили и он ни при чем), в общем-то, ничего удивительного нет Источник фото: соцсети Что действительно удивляет, так это удивление некоторых наших сограждан по поводу цинизма Альберта Васильева.