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Среди поляков сократилась общественная поддержка помощи Украине – Rzeczpospolita

Среди поляков сократилась общественная поддержка помощи Украине – Rzeczpospolita

Число поляков, поддерживающих военную помощь Украине, значительно уменьшилась c февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

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