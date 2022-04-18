Чарльз Баркли: «В «Финиксе» все играют в защите»

Эксперт TNT Чарльз Баркли отдал должное «Санз» за то, как команда сыграла в защите в стартовом матче серии первого раунда плей-офф против «Пеликанс» (110:99, 1-0).
Популярные статьи
- Чемпионат мира среди юниоров. Уна Браун и Гэйдж Браун, Д’Алессандро и Уодделл, Башинска и Бимон покажут произвольные танцы
- Заместитель исполнительного директора ФШР: «От перехода в азиатскую федерацию россияне только выиграют, особенно молодые шахматисты»
- Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу
Свежие комментарии