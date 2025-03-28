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Царьград

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Украинские беженцы в ЕС: 43% планируют вернуться на родину к 2025 году

Украинские беженцы в ЕС: 43% планируют вернуться на родину к 2025 году

Число украинских беженцев, желающих вернуться на родину, сократилось с 74% в 2023 году до 43% к 2025 году.

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