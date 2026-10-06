Geely представит новые модели в России до конца 2026 года

Geely планирует выпустить в России новые модели к 2026 году и гибрид в 2027 году, сообщил Алексей Марков.
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