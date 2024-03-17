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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куинн Хьюз набрал 77-е очко в регулярке и обновил рекорд «Ванкувера» среди защитников в 3-м сезоне подряд

Куинн Хьюз набрал 77-е очко в регулярке и обновил рекорд «Ванкувера» среди защитников в 3-м сезоне подряд

Капитан «Кэнакс» ассистировал Броку Босеру при единственной шайбе «Кэнакс» в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (1:2).

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