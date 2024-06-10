ВСУшник переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен русским

Украинский солдат на плоту из пустых пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российской армии, предварительно выйдя на связь с российскими военными через чат-бот Free soldier, сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии