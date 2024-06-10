Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Услышат, если предупредительные будут контрольными в голову.Истребители F-16 ...
  • Владимир Петров
    👍У Волчанска Армие...
  • Vladimir
    Всего-то четыре "предупредительных" выстрелов в воздух Дании, Бельгии, Норвегии и Нидерландов...., но чтоб услышали....Истребители F-16 ...

ВСУшник переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен русским

ВСУшник переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен русским

Украинский солдат на плоту из пустых пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российской армии, предварительно выйдя на связь с российскими военными через чат-бот Free soldier, сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Правильно сделал, что сдался. Живым остался. Только этого бывшего всушника не обменивать. Иначе его на той стороне расстреляют.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх