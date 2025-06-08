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Царьград

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Дроны "Центра" уничтожили бронемашину ВСУ на красноармейском направлении

Дроны "Центра" уничтожили бронемашину ВСУ на красноармейском направлении

Министерство обороны России представило видео, демонстрирующее работу FPV-дронов спецназа "Центра". В результате операции на красноармейском направлении была нарушена ротация ВСУ и уничтожена их бронемашина вместе с экипажем во время передвижения.

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