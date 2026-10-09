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Из Барнаула впервые начали летать самолеты на вьетнамский Фукуок

Из Барнаула впервые начали летать самолеты на вьетнамский Фукуок

С 4 октября из Барнаула впервые начали летать самолеты на вьетнамский остров Фукуок. Первыми на курорт отправились 188 человек, сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы.

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