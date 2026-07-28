Более 20 лет от идеи до открытия: Рязанский Музей истории ВДВ

Рязанский Музей истории Воздушно-десантных войск был открыт 28 июля 1972 года. Сегодня это федеральный государственный военно-исторический музей, экспозиция которого посвящена созданию, развитию и участию ВДВ в войнах.
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