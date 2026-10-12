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Царьград

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Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на складе в Подмосковье

Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на складе в Подмосковье

Под Талдомом загорелся крупный склад с конфискованным алкоголем и табаком.Ранним утром 12 октября в подмосковном посёлке Запрудня произошёл мощный пожар на складском объекте.

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