Сотрудники Госавтоинспекции вовремя помогли роженице в Бусиновском проезде

К сотрудникам ДПС ОГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве, которые несли службу в Бусиновском проезде, за помощью обратился мужчина, который сообщил, что у его супруги начались роды и он опасается не успеть вовремя доставить ее в медицинское учреждение.