История Украины - Русская История

Казимир III закладывает католический собор в покорённом Львове. Картина Яна Матейко Из истории Русской украйны-окраины В 1991 году образовалась огромная по масштабам Европы, да и всего мира, держава, бывшая Украинская ССР.
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