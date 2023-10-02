Семеро взрослых и 30 детей ехали в скатившемся в кювет в Подмосковье автобусе

В Подмосковье школьный автобус, в котором находились дети, съехал в кювет и завалился на бок. ДТП произошло утром в понедельник, 2 октября, у села Трубно в Щелково, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии